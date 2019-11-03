شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فرنسا وألمانيا.. إيطاليا تحظر رحلات «ماهان» الإيرانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشفت صحيفة «لاستامبا» الإيطالية حظر رحلات شركة طيران «ماهان» الإيرانية المصنفة على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب تورطها في دعم الإرهاب.

ووفقا لتقرير نشرته الصحيفة (الجمعة) سيتعين على «ماهان» إنهاء رحلاتها إلى إيطاليا خلال مهلة 45 يوما، بناء على قرار حكومي أعلنه وزير الخارجية لويجي ديمايو قبل شهر.

وكانت فرنسا وألمانيا حظرتا رحلات «ماهان» منذ أن تم تصنيفها في قائمة العقوبات العام الماضي.

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وكان قائد في فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني اعترف الأسبوع الماضي باستخدام الطائرات المدنية التابعة لخطوط «ماهان» في نقل الجنود والعتاد إلى سورية.

ونقلت وكالة «مهر» شبه الرسمية الإيرانية عن نصرت الله بور حسيني، أحد قادة قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري في سورية، قوله: «طائرات شركة «ماهان» العملاقة كانت تساعدنا في نقل القوات على الرغم من أن مطار دمشق كان تحت القصف».

وكانت الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على شركة خطوط «ماهان» التي لعبت دورا أساسيا في دعم الحرس الثوري ومليشياته ووكلائه الإقليميين عن طريق نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والأموال.