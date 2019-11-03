النظام السعودي يعترف بمقتل عناصر من جنوده على الحدود اليمنية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض اعترف النظام السعودي، السبت، بمصرع اثنين من عناصره على الحدود مع اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن مصادرها ان الرقيب أول جبران المالكي، والرقيب حمود بن شوعي، من القوات البرية قتلوا في جيزان.

ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل وتوقيت مقتل العسكريين الاثنين، غير أن المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع يعلن بشكل معتاد مقتل وجرح جنود سعوديين في مواجهات قرب الحدود اليمنية.

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