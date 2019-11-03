ديربي الوداد والرجاء.. إصابة شرطي بعد سقوطه من علو 7 أمتار

تعرض رجل أمن، مساء اليوم السبت، لإصابة خطيرة خلال أطوار مبارة “الديربي” التي جمعت فريقي الوداد الرياضي والرجاء البيضاوي بملعب “محمد الخامس” .
وحسب مصادر “اليوم24″، فقد تعرض الشرطي لجروح متفاوتة الخطورة، بعدما حاول القفز من الحاجز المؤدي الى أرضية الملعب، فسقط من علو 7 امتار نحو الممر المؤدي الى غرف الملابس.
وأضاف المصدر ذاته، أن عناصر الوقاية المدنية عملت على نقل الشرطي المصاب على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاج .
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