جماعة طنجة تحدد مسار سير عربات النقل المزدوج من الجماعات القروية المجاورة إلى المحطة الطرقية الجديدة-وثيقة

أصدرت جماعة طنجة أول أمس الجمعة، قرارا يقضي بتحديد مسار السير لعربات النقل المزدوج الرابطة بين مدينة طنجة والجماعات القروية المجاورة دخولا وخروجا من المحطة الطرقية الجديدة.

وبحسب نص القرار، فإنه يسمح للعربات الآتية من الطريق الوطنية رقم 1، المرور فقط عبر الطريق الدائري رقم 9 وطريق البحرين وطريق التهيئة رقم 204 إلى المحطة الطرقية، كما يسمح للعربات الآتية من الطريق الوطنية رقم 2 (طريق تطوان) المرور فقط عبر طريق البحرين أو الطريق الدائري رقم 9 مرورا بجزء من شارع القدس في اتجاه المحطة الطرقية.

كما يسمح للعربات الآتية من الطريق الوطنية رقم 16 (طنجة البالية) المرور فقط عبر مدارة السويد وطريق المجزرة والطريق الدائري رقم 9، مرورا بشارع القدس إلى المحطة الطرقية.

وأضافت الجماعة ذاتها، أن قرارها يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره، ويتعهد بتنفيذه إلى والي أمن طنجة والسلطات المحلية المختصة ورئيس مصلحة السير والجولان بجماعة طنجة كل في دائرة اختصاصه.