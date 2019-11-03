خنيفرة.. بائع حلوى يرسل 10 تلاميذ إلى المستعجلات! 

تسبب بائع حلوى، مساء اليوم السبت، في نقل أزيد من 10 تلاميذ لقسم المستعجلات، بعدما تعرضو لتسمم أمام إبتدائية تغسالين تابعة لجماعة تيغسالين ضواحي خنيفرة.

وحسب مصادر محلية، فقد تعرض 10 تلاميذ لتسمم جماعي، بعد تناولهم لمؤكولات من طرف شخص يبيع الحلوى بواسطة عربة بمحيط المدرسة الإبتدائية.

وأضاف المصدر ذاته، أن محيط المدرسة عرف إستنفار لمختلف السلطات وعناصر الوقاية المدنية، حيث تم نقل التلاميذ المصابين، الى مستعجلات مستشفى ألاقليمي لخنيفرة.

هذا وفتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي تيغسلين، تحقيق حول الحادث، لمعرفة ضروف وملابسات الواقعة.