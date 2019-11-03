يوفنتوس يهزم تورينو في الديربي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألحق فريق يوفنتوس الخسارة بنظيره تورينو بنتيجة هدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح يوفنتوس، اللاعب ماتياس دي ليخت.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 29 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد تورينو عند 11 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر.

مجريات المباراة:

بدأ تورينو بضغط متواصل وسيطرة على الكرة، وفي الدقيقة السابعة جاءت أولى المحاولات على مرمى يوفنتوس بعد ركلة حرة ثابتة نُفذت داخل المنطقة ووصلت إلى فيردي الذي سدد كرة علت العارضة.

وشهدت الدقيقة 11 احتجاجات لاعبي تورينو على حكم اللقاء بعدما رفض احتساب ركلة جزاء ضد ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، بعدما لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وظهر رونالدو في الدقيقة 18، في أولى محاولات يوفنتوس، بعدما استقبل عرضية من الجهة اليمنى وقابلها برأسية قوية لتمر فوق العارضة.

واستلم الدون تمريرة طولية من بيانيتش، في الناحية اليمنى من منطقة الجزاء، وسدد بطريقة مميزة بوجه القدم، إلا أن الكرة علت عارضة الحارس سيريجو.

وفي الدقيقة 31، هدد ديبالا مرمى تورينو بتصويبة قوية من على حدود المنطقة، بعدما نفذ بيرنارديسكي هجمة مرتدة من منتصف الملعب، ومرر الكرة إلى الأرجنتيني في اليمين، الذي سدد قذيفة أبعدها سيريجو عن مرماه.

ورد ميتي بتسديدة مباغتة، بعد مجهود فردي مميز من بيلوتي الذي راوغ دي تشيليو بشكل ممتاز ليدخل منطقة الجزاء ويمرر للفرنسي، الذي صوب فوق العارضة.

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وكاد بونوتشي أن يتقدم للبيانكونيري في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، بعدما قابل عرضية بيانيتش برأسية أبعدها سيريجو بأطراف أصابعه لركنية.

ونفذت الركنية داخل المنطقة ووصلت إلى دي ليخت داخل المنطقة، ليسدد ويبعدها سيريجو بردة فعل رائعة.

في الدقيقة 56 أنقذ سيريجو مرماه من فرصة هدف محقق بعد هجمة مرتدة سريعة نفذها لاعبو يوفنتوس، لتصل الكرة إلى رونالدو الذي توغل وسدد قذيفة أرضية، أبعدها الحارس.

وأجرى ساري أول تبديلاته بخروج ديبالا في الدقيقة 60، وحل هيجواين محله، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة للإصابة.

وواصل سيريجو إبداعه في المباراة بعدما تصدى لقذيفة جونزالو هيجواين التي سددها "على الطائر" بالدقيقة 68.

وفي الدقيقة 70، عبر دي ليخت عن نفسه بعدما سجل هدف التقدم ليوفنتوس، بعد ركنية نفذت داخل المنطقة في الزاوية البعيدة، نجح هيجواين في اللحاق بها وتمرير الكرة داخل المنطقة، لتجد الهولندي الذي سدد في الشباك.

وكاد تورينو أن يتعادل سريعًا عن طريق إنسالدي، الذي مر من الناحية اليسرى وتوغل ليسدد كرة أرضية زاحفة، نجح تشيزني في إبعادها لركنية.

ومن خطأ فادح لمدافع تورينو في إرجاع الكرة، انفرد رامزي بالدقيقة 84 وسدد، لينجح سيريجو في إبعادها ببراعة ويواصل تألقه في المباراة.

وبالدقيقة 94، سجل تورينو هدفًا عن طريق بريمر، إلا أن حكم اللقاء ألغاه بداعي وجود حالة تسلل على المدافع.