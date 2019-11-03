ريال مدريد يتعثر بتعادله أمام ريال بيتيس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعثر فريق ريال مدريد بتعادله أمام ضيفه ريال بيتيس بدون أهداف، ضمن أحداث الجولة الثانية عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 22 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد ريال بيتيس 13 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر.

مجريات المباراة:

كشّر ريال مدريد عن أنيابه مُبكرًا، ونجح البلجيكي إيدين هازارد في تسجيل هدف في الدقيقة 8، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لريال مدريد في الدقيقة 16، نفذها الألماني توني كروس، لكن تسديدته مرت أعلى مرمى الحارس روبليس.

وجاء أول تهديد من ريال بيتيس عبر الفرنسي نبيل فقير، الذي استقبل تمريرة في منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية مرت بجانب القائم الأيسر للحارس كورتوا في الدقيقة 20.

وأهدر كريم بنزيما فرصة تسجيل الهدف الأول لريال مدريد، حيث استقبل كرة عرضية في منطقة جزاء بيتيس من زميله كارفاخال، لكن تسديدته مرت بجانب القائم الأيمن للحارس روبليس في الدقيقة 35.

وكاد سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد، أن يُسجل هدفا في الدقيقة 43، حيث مرر له بنزيما كرة في منطقة الجزاء، وسدد بقوة لكن الحارس تصدى لها ببراعة.

وحاول مورون مُباغتة تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، حيث سدد كرة من خارج حدود منطقة الجزاء، حولها البلجيكي إلى ركنية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

Advertisements

وأهدر البرازيلي رودريجو فرصة حقيقية للتسجيل، حيث استلم كرة في منطقة الجزاء، لكنه سدد بقوة لتصطدم الكرة بدفاع بيتيس وتتحول إلى ركنية في الدقيقة 60.

وواصل ريال مدريد إهدار فرص التسجيل، حيث انطلق الظهير فيرلاند ميندي بهجمة عكسية، وانفرد بالحارس روبليس في الدقيقة 63، لكن تسديدته اصطدمت بالشباك الخارجية.

وقرر زيدان تنشيط الخط الهجومي لريال مدريد، ودفع بفينيسيوس جونيور بدلا من رودريجو، ثم يوفيتش بدلا من بنزيما.

واستمرت سيطرة ريال مدريد على الكرة، والتقدم للأمام سعيًا نحو هز شباك الضيوف، لكن دون أي فاعلية حقيقية على مرمى الحارس روبليس.

وطالب لاعبو ريال مدريد حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء، نظرًا للمس الكرة يد زهير فضال لاعب ريال بيتيس، لكن حكم المباراة طالب باستكمال اللعب في الدقيقة 80.

وحرم تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد نبيل فقير، من تسجيل الهدف الأول لريال بيتيس، حيث أرسل تسديدة صاروخية حولها البلجيكي إلى ركنية في الدقيقة 81.

وتألق الحارس روبليس في التصدي لتسديدتين من فينيسيوس جونيور بالقدم في سيناريو مُكرر في الدقيقة 91، ليواصل الحفاظ على نظافة شباكه.

وبإنقاذ مميز تألق زهير فضال لاعب ريال بيتيس في إبعاد الكرة من أمام خط المرمى، في الدقيقة 92 قبل أن يصل إليها راموس لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.