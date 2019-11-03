جماهير الوداد تحيي ذكرى "خائن الرجاء" قبل الديربي العربي

رسمت جماهير الوداد لوحة فنية رائعة في المدرجات قبل انطلاق مواجهة الديربي أمام الرجاء، في ذهاب ثمن النهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

واختار مناصرو "وداد الأمة" رسم صورة تجسّد نجم الفريق السابق مصطفى شكري المعروف بلقب "بيتشو" وهو جالس على الكرة في انتظار عودة لاعبي الرجاء للملعب بعد رفضهم استئناف اللعب.





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وكان بيتشو، الذي بدأ مسيرته مع الرجاء، أثار أزمة في ديربي الفريقين عام 1978، وذلك عندما تمسك بتسديد ركلة جزاء ضد فريقه السابق، وهو ما استفز لاعبي الرجاء الذين انسحبوا من الملعب رفضا لهذه الخطوة الاستفزازية.

وتأتي هذه اللوحة الفنية التي رسمتها جماهير الوداد في سياق الرد على حملة السخرية التي طالت فريقها من قبل جماهير الرجاء، بسبب واقعة انسحابه من مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

يذكر أن الوداد رفض استكمال المواجهة أمام نادي العاصمة التونسية؛ احتجاجا على عدم الاستعانة بتقنية الفيديو، بعد الهدف الذي سجّله وليد الكرتي لاعب وسط الفريق في المباراة التي كانت تشير لتقدم الترجي بهدف دون رد.

وبعدما تم اعتباره منسحبا وخاسرا للنهائي، تقدم الوداد بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ليقرر الأخير إعادة المباراة، ليطعن الفريقين على القرار أمام المحكمة الرياضية السعودية، لتقوم بإلغاء قرار الكاف وتطالبه باتخاذ قرار جديد، ليستقر الأخير على اعتبار الترجي هو بطل دوري الأبطال.

وباتت مباريات الديربي المغربي في السنوات الأخيرة تشكل فرصة سانحة للجماهير من أجل إرسال بعض الرسائل التاريخية التي تدخل في إطار المنافسة التقليدية بين الناديين التي انتقلت من الملعب إلى المدرجات.