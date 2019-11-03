شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل | الأمن الجزائري ينتشر على الحدود والسلطات تحذر تونس من عمليات ارهابية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذرت السلطات الامنية الجزائرية نظيرتها التونسية من اخطر عمليات ارهابية بصدد التحضير لها من طرف عناصر قيادية بارزة في صفوف التنظيمات الارهابية الموالية لتنظيم داعش الارهابي وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.



وذلك قصد “اغراق الدولة التونسية في بحر من الدماء” بعد تنفيذ عدة عمليات ارهابية متزامة بالمنشآت الحساسية والمجمعات التجارية الكبرى والامن العمومية ومقرات السيادة وفق ما نقله موقع الصريح.هذا كما سجل الايام الاخيرة انتشار امني واسع على الجانب الجزائري واستنفار كبير بعد رصد تحركات 15 ارهابيا خطيرا من تنظيم القاعدة.

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