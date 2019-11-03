الشرطة الأفغانية: مقتل 9 اطفال بانفجار لغم شرقي البلاد

أعلنت الشرطة الأفغانية عن "مقتل 9 اطفال جراء انفجار لغم في ولاية تخار شمال شرقي البلاد"، مشيرة الى ان "الحادث المأساوي وقع عندما كان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و12 سنة في طريقهم إلى مدرسة ابتدائية".
ولفتت الشرطة الى ان "حركة طالبان زرعت في المنطقة كثيرا من الألغام المضادة للأفراد، بغية إعاقة عمليات قوات الأمن لطرد مسلحيها".
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