الشرطة الأفغانية: مقتل 9 اطفال بانفجار لغم شرقي البلاد

أعلنت ​الشرطة الأفغانية​ عن "مقتل 9 اطفال جراء ​انفجار​ لغم في ولاية تخار شمال شرقي البلاد"، مشيرة الى ان "الحادث المأساوي وقع عندما كان ​الأطفال​ الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و12 سنة في طريقهم إلى مدرسة ابتدائية".

ولفتت الشرطة الى ان "​حركة طالبان​ زرعت في المنطقة كثيرا من ​الألغام​ المضادة للأفراد، بغية إعاقة عمليات ​قوات الأمن​ لطرد مسلحيها".