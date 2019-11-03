المرصد السوري: قسد تستعيد 8 قرى من القوات الموالية لتركيا شمال البلاد

نقل "المرصد السوري لحقوق الانسان" عن مصادر وصفها بالموثوقة قولها إن "قوات سوريا الديمقراطية استعادت السيطرة على القرى الثمانية بعد أن كانت فقدتها خلال المواجهات مع الجيش الوطني خلال الشهر الماضي. والقرى هي داودية، والسعيد، وريحانة، والسويدية، وكنبهر، وعبوش، وأم شعيفة، وفيصلية".
وأفادت المصادر بأن الاشتباكات لا تزال جارية بين مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" والقوات الموالية لأنقرة، مبينًا أن "قسد تحاول التقدم على حساب الجيش الوطني في ريف تل تمر، إضافة إلى دخول قوات من مدينة القامشلي، بعد تأمين المدينة من خلال تواجد القوات الروسية وكذلك الأميركية فيها".
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