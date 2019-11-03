المرصد السوري: قسد تستعيد 8 قرى من القوات الموالية لتركيا شمال البلاد

نقل "​المرصد السوري لحقوق الانسان​" عن مصادر وصفها بالموثوقة قولها إن "​قوات سوريا الديمقراطية​ استعادت السيطرة على القرى الثمانية بعد أن كانت فقدتها خلال المواجهات مع ​الجيش الوطني​ خلال الشهر الماضي. والقرى هي داودية، والسعيد، وريحانة، والسويدية، وكنبهر، وعبوش، وأم شعيفة، وفيصلية".

وأفادت المصادر بأن الاشتباكات لا تزال جارية بين مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" و​القوات​ الموالية ل​أنقرة​، مبينًا أن "قسد تحاول التقدم على حساب الجيش الوطني في ريف تل تمر، إضافة إلى دخول قوات من ​مدينة القامشلي​، بعد تأمين المدينة من خلال تواجد ​القوات الروسية​ وكذلك الأميركية فيها".

