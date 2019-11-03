مساعد روحاني: مزاعم أميركا بشأن عدم الحظر الدوائي على ايران لا أساس لها 

فند مساعد الرئيس الإيراني في الشؤون البرلمانية حسين علي اميري، مزاعم ​اميركا​ بعدم وجود حظر دوائي على ​ايران​، ولفت الى أن "هذه المزاعم لا أساس لها من ​الصحة​".

وعلى هامش تفقده لأحد المراكز الخيرية، أشار الى أن "هذا المركز يقدم خدمات جيدة للمرضى، وهو يدار من قبل الأهالي، إلا أن المرضى يشكون من قلة الادوية وهذا امر ناجم من الحظر الجائر"، موضحًا أن "​الحكومة​ تدعم المجموعات الخيرية بما فيها في موضوع ​الضمان الاجتماعي​".



