فادي سعد: أهل العهد هم من يخربون العهد

اعتبر عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ ان "كل شيء بات غريبا في ​لبنان​"، متسائلا:"في أي دولة تحترم نفسها تنظم ​تظاهرات​ دعما لرئيس جمهوريتها، ووزراء يهتفون تضامنا مع وزير زميل لهم بدل أن ينصتوا لهتافات الشعب"، مضيفا:"بالفعل هذه النماذج النافرة انقرضت من كل دول العالم ولم يعد لها مكان إلا عندنا حيث أهل العهد هم من يخربون العهد".

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