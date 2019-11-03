ريفي: إذا كان لدى العهد وحزب الله أكثرية نيابية فلماذا يؤخّرون موعد الإستشارات؟

أكّد الوزير السابق ​أشرف ريفي​، في تصريح عبر مواقع التاصل الاجتماعي، أن "إذا كان لدى العهد و​حزب الله​ أكثرية نيابية فلماذا يؤخّرون موعد الإستشارات بداعي الإتفاق المُسبق على التشكيلة. أما إذا كانوا يريدون تكليف رئيس ​الحكومة​ المستقيل ​سعد الحريري​ فهو وحده المسؤول عن ​تشكيل الحكومة​"، مضيفًا: " كفى هدر وقت اللبنانيين وكفى مخالفة ​الدستور​، ففي النهاية سوف تسلِّمون بحكومة مستقلين، فلا تضيعوا الوقت في الإنكار والهروب إلى الأمام. لن يقبل أحد مخالفة الدستور".

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