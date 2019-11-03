شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بخطة للتصدى للزيادة السكانية لخطورتها على المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب خالد هلالى، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، وخطورتها على المجتمع، ودور المجتمع المدنى والأحزاب السياسية فى التصدى لهذه الأزمة.

وأوضح هلالى، أن الزيادة السكانية تمثل خطورة على الدولة المصرية تتمثل فى انخفاض نصيب الفرد من الناتج القومى، وعدم الشعور بنتائج المشروعات القومية على أرض الواقع، لافتا، إلى أن خطة مصر 2030 بشأن استراتيجية السكان من المتوقع أنها تضمنت أفكار وحلول للتعامل مع القضية على أرض الواقع، مشددا على ضرورة أن يكون هناك رقابة على تنفيذ الاستراتيجية حتى تؤتى ثمارها.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تضافر الجهود لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، ووضع خطة تستهدف لرفع الوعى لدى المصريين، وعقد ندوات تثقيفية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة فى كافة القرى على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن التوعية هى أساس نجاح الاستراتيجية على أرض الواقع، ولابد من استغلال الرائدات الريفيات فى ذلك، بحكم طبيعة عملهم.

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