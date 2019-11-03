شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوان تسعى لتعويض خسائر داعش وإمدادهم بالسلاح بعد مقتل "البغدادي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد أبو هاشم، القيادى السابق بجماعة الإخوان، عن مساعى الإخوان لدعم تنظيم داعش بعد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادى، مؤكدا أن الإخوان ستسعى لتعويض خسائر تنظيم داعش أحد أذرع الإرهاب الموالية لها بعد مقتل ابو بكر البغدادي وإمداده بما يلزمه من السلاح و العتاد و الأفراد.

وأضاف عماد أبو هاشم، أن هناك الممول القطرى الذى يدعم الإخوان و تشارك معهم فى صناعة تنظيم "داعش" و تشغيله يقف على أهبة الاستعداد لتعويض أية خسائر تلحق بهم أو صناعة تنظيمات إرهابية أخرى قد تكون أكثر ضراوة و أشد خطورة من "داعش".

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وتابع عماد أبو هاشم، أن هناك الممول القطرى الذى يدعم الإخوان و تشارك معهم فى صناعة تنظيم "داعش" و تشغيله يقف على أهبة الاستعداد لتعويض أية خسائر تلحق بهم أو صناعة تنظيمات إرهابية أخرى قد تكون أكثر ضراوة و أشد خطورة من "داعش".

وكان يوسف القرضاوى مٌنظر جماعة الإخوان الإرهابية اعترف أن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابى والذى قتل مؤخرا، كان عضوا بجماعة الإخوان خلال مرحلة شبابه، مما يعنى أنه كان متأثرا بأفكار يوسف القرضاوى.