برلمانى يطالب بالتنسيق بين الإسكان والتنمية المحلية والأرصاد لمواجهة الأمطار

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ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن المنطقة تشهد تغيرات مناخية، وهذا الأمر يستوجب مزيد من الاستعدادات من الأجهزة المعنية، وضرورة التنسيق بين كافة الجهات لوضع خطة لتفادى حدوث أزمات أو كوارث نتيجة هذه التغيرات المناخية، وذلك فى إطار الإمكانيات المتاحة.
وطالب محمود، وضع خطة شاملة لتطوير وإحلال وتجديد كافة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وتسليك الشنايش، والبالوعات على مستوى الجمهورية، وفقا للامكانيات المتاحة، لافتا، إلى أن اللجنة طالبت بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للصرف الصحى و مياه الشرب من أجل الإحلال والتجديد على أن يتم البدء بالمناطق الأشد احتياجا والأكثر تهالكا.
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