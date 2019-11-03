"دعاية رائعة".. السياحة تعلق على زيارة كاتي بيري إلى الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أشادت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الداخلية بوزارة السياحة، بزيارة المطربة العالمية، كاتي بيري، إلى أهرامات الجيزة في مصر مع صديقها البريطاني أورلاندو بلوم ونشر صور من زيارتها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

واكدت سامي، لمصراوي، أن الزيارة في حد ذاتها دعاية مجانية ورائعة لمصر، مشيرة إلى أن هيئة تنشيط السياحة لديها خطط لزيارات المشاهير على أجندة أعمالها، كون الترويج من أعمال هيئة تنشيط السياحة.

وتابعت: "مشاهير العالم يأتون إلى مصر لقضاء إجازات خاصة بهم ومعظمهم لا يحبون ولا يرغبون في تواجد أحد معهم بشكل رسمي من أجل أن يكونوا على راحتهم، لكن عندما تكون الزيارة من تنظيم هيئة التنشيط يكون الوضع مختلف".

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ونشرت المطربة العالمية، كاتي بيري، صورا من زيارتها إلى أهرامات الجيزة في مصر مع صديقها البريطاني أورلاندو بلوم

وشاركت المطربة الأمريكية صورا تظهر في إحداها وهي تتسلق أحد الأهرامات، بينما لفتت إلى "ريشة ماعت"، وهي أسطورة شهيرة عند القدماء المصريين، والمتعلقة بالحياة بعد الممات.

ونوهت سامي إلى أن الشهر الماضي زار عدد من المدونين مصر وكتبوا عنها كثيرا عبر صفحاتهم الشخصية ولديهم ملايين المتابعين من ضمنهم فنانين وكانت الاحتفالية في احد فنادق القاهرة وكانت جميلة للغاية.