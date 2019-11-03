اليوم.. الحكم على متهم في قضية "خلية طلاب حلوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، حكمها في إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية "خلية طلاب حلوان".

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد جماد.

وكانت المحكمة قضت في وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازي غيابيًا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية "طلاب حلوان".

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.