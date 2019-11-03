"رفض عرض الوزير".. شقيق ضحية قطار طنطا: لن أعمل في مكان تسبب بقتل أخي

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال تامر عيد، شقيق "محمد" الشاب الذي وافته المنية إثر سقوطه في طنطا من القطار 934، والذي كان متجهًا من الإسكندرية إلى الأقصر، إنه قرر عدم الموافقة على عرض من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بتعيينه أو تعيين أحد أفراد أسرته للعمل في هيئة السكة الحديد.

وأوضح "تامر"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لن يعمل هو وأفراد أسرته في مكان تسبب في مقتل شقيقه "محمد عيد".

وتابع شقيق المجني عليه: "بالنسبة للأمور المادية التي جرى عرضها على أسرتي لا أفكر فيها حالياً، وتركيزي كله في استرجاع حق شقيقي فقط، وأطالب بالإعدام لمن تسبب في مقتله".

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وأوضح "تامر"، أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعده بزيارة ثانية لأسرته لتقديم واجب العزاء لوالدته التي لم يستطع الدخول عليها في زيارته الأولى بسبب حالتها الصعبة في ذلك الوقت.

وأحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمس السبت، المتهم مجدي إبراهيم محبوسًا إلى محاكمة جنائية عاجلة لارتكابه جناية جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمدي.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، أن التحقيقات انتهت إلى ثبوت الاتهام بحق المتهم، فقد توافرت لديه نية إيذاء المجني عليهما ابتداءً عندما حاد عن واجبه، فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفًا التعليمات المقررة في ذلك.

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