بتهمة الرشوة.. القبض على مهندسة وفنيين في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - اسيوط ـ محمود عجمي:
ألقت الأجهزة الأمنية في أسيوط، القبض على مهندسة وفنيين بالإدارة الهندسية في حي غرب أسيوط بتهمة لاتهامهم بتقاضي رشوة قدرها 60 ألف جنيه مقابل عدم تحرير مخالفات مباني لأحد المواطنين.
كانت معلومات وردت إلى العميد أيمن رمضان وكيل بمكتب هيئة الرقابة الادارية بأسيوط يفيد قيام "ص. ع" مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بحي غرب و"ع. س" و"ش. ح" فنيين بالإدارة لتقاضيهم رشوة من أحد المواطنين نظير تسهيلات وعدم تحرير محاضر لبعض مخالفات المباني بالمخالفة للقانون.
وجرى تشكيل لجنة من ضباط هيئة الرقابة الإدارية وتكثيف التحريات حول الواقعة.
أسفرت النتائج عن صحة الواقعة وجرى ضبط المتهمين، لتقاضيهم رشوة قدرها 60 ألف جنيه مقابل عدم تحرير مخالفات مباني لأحد المواطنين.
وتحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وبإحالتهم للنيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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