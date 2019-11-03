السجن 5 سنوات لتاجري مخدرات في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها اليوم السبت، بحبس "سليمان.ع.م" 31 سنة، و"سليم .س.س" 5 سنوات، لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد موسى، وعضوية المستشارين علاء الدين عبده وعبد الحي كمال الدين، وبحضور خالد رضا وكيل النيابة العامة.

وتعود أحداث الواقعة ليوم 13 يوليو 2018، عندما جرى القبض على المتهمين وفي حيازتهما كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، أحالت القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 240 لسنة 2018 كلى جنوب سيناء، وصدر فيها الحكم المتقدم.