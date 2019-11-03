بالصور- افتتاح الملتقى الثقافي الثاني لشباب المحافظات الحدودية في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

افتتح اللواء أحمد ابراهيم محافظ أسوان، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم السبت، فعاليات الملتقى الثقافي الثاني لشباب المحافظات الحدودية.

جاء ذلك بحضور رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، مدير ثقافة شباب والعمال بالهيئة، مدير عام فرع ثقافة أسوان، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، أن الملتقى يشارك فيه 75 شابًا من محافظات "شمال وجنوب سيناء، ومنطقة حلايب وشلاتين، الوادي الجديد، مطروح وواحة سيوة"، بالإضافة إلى محافظتي أسوان والقاهرة، ويقام بقصر ثقافة أسوان في الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر الجاري.