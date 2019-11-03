العراق.. المتظاهرون يملئون الشوارع ليلًا ردًا على تقليص ساعات الحظر

أفادت سكاي نيوز عربية، بانطلاق تظاهرات ليلية في قضاء الشطرة في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

يأتي هذا في وقت، قررت فيه قيادة عمليات بغداد، تقليص ساعات حظر التجول الليلي لتصبح من الساعة الثانية منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحا وحتى إشعار آخر.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أعلنت

أن حصيلة التظاهرات منذ انطلاقها مطلع أكتوبر الماضي، بلغت 260 قتيلاً و 12 ألف جريح.وأضافت المفوضية، أن نحو 100مقر حكومي ومقرات أحزاب سياسية، قد تم إحراقها، فيما اتهم التقرير الحقوقي بغداد باستخدام مفرط للعنف.

وكان قد أصيب أكثر من مئة متظاهر في ميناء أم قصر في البصرة جنوبي البلاد، أثناء تفريق قوات الأمن العراقية لاعتصام أمام بوابة الميناء، وأطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في أم قصر، مما تسبب بإصابات خطيرة لبعض المحتجين.

من جانب آخر، أصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا تدعو فيه جميع الأطراف الدولية، إلى ضرورة الالتزام بمبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي.