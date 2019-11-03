موقع روسي: الروس سيحتفلون بعيد الوحدة الوطنية في مصر

نقل موقع "آر توداي" الروسي عن رئيس إحدى الشركات السياحية المحلية قوله إنه لن يجد الشخص منتجعًا دافئًا في أى مكان سوى مصر.
وأضاف أن المواطن الروسي لديه سيشعر بالراحة على الشواطئ
وأشار إلى أن الروس سيحتفلون في 4 نوفمبر 2019 وهو يوم الوحدة الوطنية والتاريخ والتقاليد في مصر.
وأوضح أن فصل الشتاء في مصر بالنسبة للشركات السياحة الروسية وشركات الطيران هو المقصد الشامل والوحيد حيث يمكن جني أموال جيدة.
ودعا الموقع بضرورة استعجال فتح الطيران المباشر للسياح الروس إلى المنتجعات المصرية.
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