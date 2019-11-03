7350 سلة غذائية للمتضررين في 4 محافظات يمنية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 7350 سلة غذائية وكرتون لحوم مجمدة في عددٍ من المحافظات اليمنية، إذ جرى توزيع 2500 كرتون من اللحوم المجمدة تستهدف 10000 أسرة بواقع 60000 فرد من الفئات الأكثر تضررًا في مديريات مأرب وصرواح والوادي بمحافظة مأرب. كما قام المركز بتوزيع 2000 كرتون من اللحوم المجمدة تستهدف 3700 أسرة بواقع 22200 فرد من الفئات الأكثر تضررًا في مديريات حيران وميدي وحرض وعبس بمحافظة حجة. كذلك انتهى المركز من توزيع 1500 كرتون من اللحوم المجمدة تستهدف 6000 أسرة بواقع 36000 فرد من الفئات الأكثر تضررًا في مديريتي نهم وبني ضبيان بمحافظة صنعاء، و1350 كرتونا من اللحوم المجمدة تستهدف 5400 أسرة بواقع 32400 فرد من الفئات الأكثر تضررًا في مديرية عتق بمحافظة شبوة.

حملة تطوعية

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية للأطفال في مدينة سيئون اليمنية، حيث أجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز 7 عمليات معقدة في اليوم الـسادس والأخير ليصبح مجموع العمليات 57 عملية جراحية خلال الحملة.

وتأتي الحملة في إطار سلسلة الحملات التي تقيمها المملكة لدعم المرضى والمحتاجين.

الكاميرون والمغرب

أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية الكاميرون، أمس، 100 عملية جراحية، وكشفت على 3200 شخص، كما تشهد المملكة المغربية اليوم بدء الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحة أورام الغدة الدرقية.

مستفيدون يمنيون

مأرب

10 آلاف أسرة

60000 فرد

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حجة

3700 أسرة

22200 فرد

صنعاء

6000 أسرة

36000 فرد

شبوة

5400 أسرة

32400 فرد