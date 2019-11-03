حملة تطوعية
اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية للأطفال في مدينة سيئون اليمنية، حيث أجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز 7 عمليات معقدة في اليوم الـسادس والأخير ليصبح مجموع العمليات 57 عملية جراحية خلال الحملة.
وتأتي الحملة في إطار سلسلة الحملات التي تقيمها المملكة لدعم المرضى والمحتاجين.
الكاميرون والمغرب
أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية الكاميرون، أمس، 100 عملية جراحية، وكشفت على 3200 شخص، كما تشهد المملكة المغربية اليوم بدء الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحة أورام الغدة الدرقية.
مستفيدون يمنيون
مأرب
10 آلاف أسرة
60000 فرد
حجة
3700 أسرة
22200 فرد
صنعاء
6000 أسرة
36000 فرد
شبوة
5400 أسرة
32400 فرد
كانت هذه تفاصيل خبر 7350 سلة غذائية للمتضررين في 4 محافظات يمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.