مصر: تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في «اعتصام النهضة»

أحمد عاطف (القاهرة) أجلت محكمة مصرية، أمس، إعادة إجراءات محاكمة الإخوان الـ6 المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث فض اعتصام النهضة» التي وقعت في أغسطس 2013، لجلسة 6 نوفمبر الجاري.

يذكر أن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بسبب عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهراً هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المصريين للخطر، ومقاومة رجال الأمن المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

وقضت المحكمة المصرية في وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابياً، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابي.

وتقود مصر حرباً شاملة ضد الجماعات الإرهابية منذ عزل «الإخوان» عن حكم مصر، وفي المقابل وقع شهداء من الجيش والشرطة والمدنيين.

في سياق آخر، أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي، بإحالة رئيس القطار رقم 934، إلى محاكمة جنائية عاجلة، لتورطه في مقتل أحد الركاب، لافتاً إلى أن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى ثبوت الاتهام بحق المتهم.

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