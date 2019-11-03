بريطانيا.. «المحافظون» يعدون بالخروج من أوروبا بصفقة إذا فازوا بالانتخابات

شادي صلاح الدين (لندن)

ألغى حزب المحافظين البريطاني تهديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة من برنامجه الانتخابي، ووعد بدلاً من ذلك بتنفيذ خطة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بالخروج بصفقة. وذكرت صحيفة «ذي تايمز» البريطانية أن هذه الخطوة هي محاولة لكسب الناخبين الذين قد يدعمون، بدلاً من ذلك، الديمقراطيين الليبراليين الذين يميلون إلى الوسط، وهو الحزب الداعم لبقاء البلاد في الكتلة الأوروبية.

وقالت نيكي مورجان، وزير الثقافة للصحيفة: «إذا صوت لصالح المحافظين في هذه الانتخابات، فأنت تصوت للمغادرة مع هذه الصفقة، وتم سحب الخروج دون صفقة فعلياً من على طاولة المفاوضات».

كانت تقارير إعلامية قد تحدثت في وقت سابق، أن جونسون عقد اجتماعاً في أكتوبر الماضي مع المشرعين في حزبه، حيث وعد بعدم خوض حملة تدعم خروجاً من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وأثناء حملة زعامة الحزب، هدد جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية شهر أكتوبر. وقال: «سأفعل ذلك أو أموت»، لكنه خفف من موقفه بعد التوصل إلى اتفاق مع زعماء الاتحاد الأوروبي. ورفض بوريس جونسون دعوات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتشكيل تحالف مع زعيم حزب «البريكست» اليميني، نايجل فاراج، في محاولة لتأمين الأغلبية في الانتخابات العامة في ديسمبر.

وفي حديثه إلى المحرر السياسي روبرت بيستون، من شبكة «آي تي في نيوز»، قال رئيس الوزراء إن حزبه في أفضل وضع لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأصر على أن التصويت في مكان آخر «يخاطر بوضع زعيم العمال جيريمي كوربن في رئاسة الوزراء».