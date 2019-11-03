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عشرات القتلى والجرحى بتفجير في شمال سوريا

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أفاد مصدر طبي بسقوط 15 قتيلاً أغلبهم أطفال وأكثر من 30 جريحاً جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي في سوريا، اليوم السبت.

وقال مصدر طبي في مدينة تل أبيض: " قتل 15 شخصا أغلبهم أطفال وأصيب أكثر من 30 في انفجار سيارة مفخخة أمام محطة محروقات الغانم وسط مدينة تل أبيض بعد ظهر اليوم".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "أغلب الجرحى في حالة حرجة تم نقلهم إلى المستشفيات التركية نظراً لعدم قدرة مستشفى تل أبيض على تقديم العلاج لهم".

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وأكد المصدر أن "السيارة المفخخة محملة بكمية كبيرة من المتفجرات أدت إلى دمار كبير واحتراق عدد كبير من المحال التجارية والسيارات".

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وشهدت مدينة تل أبيض يوم الاثنين الماضي انفجار سيارة مفخخة قرب أحد المخابز، كما انفجرت عدة سيارات في ريف الرقة الشمالي، ويعتبر هذا الانفجار هو التفجير الخامس خلال أسبوع، حيث انفجرت ثلاث سيارات مفخخة ودراجة نارية في سلوك وتل أبيض وحمام التركمان وعين العروس، خلفت أربعة قتلى وأكثر من 25 جريحاً.

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