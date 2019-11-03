كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات سوريا الديمقراطية تستعيد 8 قرى من القوات الموالية لتركيا شمال البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعادت قوات سوريا الديمقراطية "فسد"، 8 قرى جديدة من القوات الموالية لتركيا شمال سوريا، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، مساء اليوم السبت.

ونقل المرصد السوري، عن مصادر وصفها بـ"الموثوقة"، قولها إن "قوات سوريا الديمقراطية استعادت السيطرة على القرى الثمانية، بعد أن كانت فقدتها خلال المواجهات مع الجيش الوطني خلال الشهر الماضي"، والقرى هي داودية، والسعيد، وريحانة، والسويدية، وكنبهر، وعبوش، وأم شعيفة، وفيصلية.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات لا تزال جارية بين مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" والقوات الموالية لأنقرة.

وأشار المرصد إلى أن " قوات سوريا الديمقراطية تحاول التقدم على حساب الجيش الوطني في ريف تل تمر، إضافة إلى دخول قوات من مدينة القامشلي، بعد تأمين المدينة من خلال تواجد القوات الروسية وكذلك الأمريكية فيها".

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هذا وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أطلق في يوم 9 أكتوبر الجاري، عملية عسكرية تحت أسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين، الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.