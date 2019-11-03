كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المركز الإعلامي لـ"قسد": البغدادي زار تركيا أكثر من مرة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء اليوم السبت، بأن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، كان موجود في منطقة على الحدود التركية، وعلى مقربة من موقع عسكري تركي في الأراضي السورية.

وأشار مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، إلى أن أبو الحسن المهاجر، الساعد الأيمن للبغدادي، استهدف في منطقة درع الفرات في جرابلس الخاضعة كلياً لتركيا، بحسب ما ذكر موقع "العرب مباشر".

وأفاد "بالي" بأن معلوماتهم تؤكد على أن أبو الحسن المهاجر كان في منطقة درع الفرات لتأمين إقامة جديدة للبغدادي، وأنه استهدف قبل تحرك البغدادي من إدلب، وقبل تأمين المقر الجديد تحت حماية القوات التركية.

كما لفت إلى أن المعلومات تؤكد أن أبوبكر البغدادي زار تركيا في الأشهر الخمسة الماضية أكثر من مرة خاصة مدينة الريحانية، وولاية هاتاي.

وأشار مصطفى بالي، إلى أن كل هذه التفاصيل تؤكد أن البغدادي كان في المنطقة بدعم وحماية من تركيا.