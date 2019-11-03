كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتشاد آلاف المتظاهرين اللبنانيين من مناطق مختلفة في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمع عشرات آلاف المتظاهرين اللبنانيين، مساء اليوم السبت، في مدينة طرابلس كبرى مدن شمال لبنان، بعد أن أتوا من مناطق لبنانية عدة في استمرار للحراك الاحتجاجي ضد الطبقة السياسية والفساد.

هذا وتشهد البلاد احتجاجات غير مسبوقة، منذ يوم 17 أكتوبر، عمّت كل المناطق اللبنانية للمطالبة بمكافحة الفساد.

وتسبب الحراك الشعبي بشلل كامل في لبنان على مدى أسبوعين شمل إغلاق المصارف والمدارس والجامعات وقطع طرق رئيسية في مناطق عدة، ولكن في الأيام الأخيرة، عادت الحياة إلى طبيعتها تدريجياً مع إعادة فتح المصارف وبعض المدارس أبوابها.

وقال المتظاهر رغيد شهيّب، البالغ من العمر 32 عاماً، الذي حضر من مدينة عاليه في وسط البلاد، متوجّهاً إلى سكان مدينة طرابلس، "جئت لأقف إلى جانبكم لأنكم الوحيدون، الذين لا تزالون في الثورة"، ونحن معكم إذا لم نكن على الأرض فنحن معكم بالقلب وتمكنا اليوم من المشاركة فعلياً معكم".

وأوضحت مراسلة وكالة "فرانس برس"، أن آلاف المتظاهرين في ساحة النور في طرابلس رفعوا الأعلام اللبنانية وهواتفهم الجوالة المضاءة مرددين النشيد الوطني، ونُظمت نقاشات سياسية وجلسات حوار شارك فيها أساتذة جامعيون وطلاب.

وحمل متظاهر لافتة رُسم عليه الهلال والصليب، في إشارة إلى كون الحراك عابرا للطوائف وكُتب عليها "كلن يعني كلن" تعبيرا عن رفض مكوّنات الطبقة السياسية كافة.

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وقدمت المتظاهرة ليلى الفضل البالغة من العمرو 50 عاماً، من مدينة النبطية في الجنوب ذات الغالبية الشيعية، لتعبّر عن دعمها لطرابلس، وقالت إن "الإحساس هو أن للشعب روحا واحدة ومطالب واحدة وأوجاعا واحدة وأملا واحدا في أن يعيش من دون ذلّ".

وأضافت "لطالما كانت طرابلس مهمّشة"، علما بان 57% من العائلات في هذه المدينة تعيش عند خط الفقر أو دونه، وفق الأمم المتحدة.

هذا وأعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، يوم الثلاثاء الماضي، استقالة حكومته؛ تجاوباً لإرادة كثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير.

وفيما تتنوع مطالب المتظاهرين بين منطقة وأخرى، إلا أن غالبيتهم ترى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشمل تشكيل حكومة اختصاصيين، ثم إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإقرار قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى مطلب رئيسي هو رحيل الطبقة السياسية برمّتها.

وذكر المتظاهر فهمي كرامي البالغ من العمرو 49 عاماً، أن "ما ننتظره هو تشكيل حكومة تكنوقراط، وأن الحراك مستمر حتى تحقيق كل المطالب، وجودنا مرتبط بحاجة الشارع لتحقيق أهدافه".

على خطّ موازٍ، تجمّع مئات المتظاهرين في ساحة الشهداء في وسط بيروت سار عشرات منهم إلى مبنى المصرف المركزي في شارع الحمراء المجاور، وهتفوا بشعارات عدة بينها "لن ندفع ضرائب، اجعلوا المصارف تدفع".

كذلك تظاهر مئات في مدينة صيدا جنوباً وفي البقاع شرقاً، داعين إلى التغيير ومواصلة الحراك، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.