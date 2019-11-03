كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا ستحظر رحلات شركة طيران إيرانية في منتصف ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستقوم إيطاليا بحظر رحلات شركة "ماهان إير" الإيرانية، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لاتخاذ إجراء ضد الشركة المتهمة من الغرب بنقل عتاد عسكري وعسكريين إلى مناطق الحروب في الشرق الأوسط، حسبما قال مسؤول إيراني في مجال صناعة الطيران، مساء اليوم السبت.

وبالفعل قامت ألمانيا وفرنسا بحظر رحلات هذه الشركة، وأبلغ لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي، نظيره الأمريكي مايك بومبيو، في أوائل شهر أكتوبر الماضي، بأن روما تدرس احتمال اتخاذ قرار مماثل، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقالت هيئة الطيران المدني الإيطالية "إي إن إيه سي" في بيان، إن حظر رحلات "ماهان إير"، سيسري اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر القادم، وأكد اتحاد شركات الطيران الإيرانية "إيه آي إيه" نبأ الحظر.

ونقلت وكالة "مهر" عن أمين اتحاد شركات الطيران الإيرانية، مقصود أسدي، قوله: "إلى جانب ضغوطهم على بلدنا، ضغط الأمريكيون على إيطاليا لوقف رحلات ماهان إير إلى روما وميلانو".

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ولم يتسن حتى الآن التواصل مع مسؤولي شركة "ماهان إير" للتعليق.

وكانت ألمانيا قد سحبت ترخيص شركة الطيران في يناير، في أعقاب ضغوط أمريكية بينما حظرتها فرنسا في شهر مارس الماضي، متهمة إياها بنقل عتاد وعسكريين إلى سوريا ومناطق صراع أخرى بالشرق الأوسط.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شركة "ماهان إير" الإيرانية في عام 2011، قائلة إنها "قدمت الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم للحرس الثوري الإيراني".

وتأسست "ماهان إير" في عام 1992 كأول شركة طيران إيرانية خاصة، ولديها أكبر أسطول من الطائرات في البلاد وتسير رحلات لعدد من البلدان الأوروبية والآسيوية.