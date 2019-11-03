أمن بني ملال يتفاعل مع فيديو تلاميذ يستنشقون “السيلسيون”.. استمع إلى قاصرين وأولياء أمورهم

أفاد بلاغ لولاية أمن بني ملال اليوم السبت، أن المصالح الامنية تفاعلت بشكل جدي وسريع، مع مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة، يظهر فيه بعض التلاميذ والتلميذات وهم يتعاطون مادة مخدرة عن طريق الاستنشاق “لصاق السيليسيون” حيث باشرت بشأنه بحثا دقيقا أظهر أن الأمر يتعلق بقضية هي في طور التحقيق لدى مصالح الأمن العمومي بمدينة بني ملال.

وقد أوضح البلاغ أن إجراءات البحث المنجز، عند عناصر الدائرة الرابعة للشرطة بمدينة بني ملال سبق لها أن فتحت بحثا قضائيا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بتاريخ 30 أكتوبر من الشهر الماضي، حيث استمعت لتلميذة قاصر تبلغ من العمر 12 سنة بحضور ولي أمرها، كما تم تحصيل إفادة أحد الشهود بغرض تحديد ظروف وملابسات تعاطي تلك المادة المخدرة، وتشخيص المتورطين في ترويجها.

وأكد البلاغ أن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة مكنت من التوصل إلى هوية الشخص المتورط في تزويد القاصرة بتلك المادة المخدرة، والذي يجري البحث لتوقيفه وإخضاعه للأبحاث التمهيدية اللازمة، كما تتواصل التحريات للاستماع لباقي التلاميذ الذين ظهروا في الشريط وهم يتعاطون تلك المواد، والذين تبين أنهم استهلكوها في مكان منعزل بعيد عن مؤسستهم التعليمية.

وأشار البلاغ أن تفاعل مصالح الأمن الوطني مع هذا الشريط من منظور دورها الرئيسي في مكافحة كل المظاهر المفرزة للجنوح والإدمان، وكذا سعيها لتحصين التلاميذ والناشئة ضد كل الجرائم والأفعال المشوبة بعدم الشرعية.