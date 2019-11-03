ريال مدريد يرفض هدية ليفانتي ويكتفي بالتعادل أمام بيتيس

وبهذا التعادل فشل ريال مدريد في الارتقاء إلى صدارة الترتيب واستغلال تعثر برشلونة الذي سقط بثلاثة أهداف لهدف أمام ليفانتي عصر اليوم.

وبدأ ريال مدريد اللقاء بقوة ونجح في فرض سيطرته على المباراة في النصف ساعة الأولى منها، ولكن اللمسة الأخيرة غابت ولم تجد الكرة من يضعها في الشباك.



وسجل إيدين هازارد هدفًا رائعًا بعد مراوغات معتادة، ولكن لم تتركه تقنية الفيديو يكمل احتفاله به وعكرت صفو اللحظة، وألغي الهدف بداعي وجود تسلل عليه لحظة استلامه للكرة.

وكان ريال مدريد قريبًا من تسجيل هدف التقدم في أكثر من لقطة بأقدام سيرخيو راموس وكريم بنزيما أمام تألق حارس مرمى ريال بيتيس والذي كان رجل الشوط الأول.

وعلى ذلك انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، في شوط لم يشهد سوى محاولة واحدة لريال بيتيس أبعدها كورتوا بشكل جيد.



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في شوط المباراة الثاني لم تختلف الأمور كثيرًا، وتعددت محاولات ريال مدريد من أجل تسجيل هدف التقدم، ولكن اللمسة الأخيرة خانته أيضًا.

وأقحم زين الدين زيدان فينيسيوس جونيور بحثًا عن تنشيط الجانب الهجومي، ولكن محاولاته لم تنجح في إضافة ما يبحث عنه ريال مدريد.

وظلت محاولات الفريق الملكي مستمرة حتى الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ولكن استبسال حارس المرمى ودفاعات بيتيس حرمت أصحاب الأرض من الفوز.

وعلى ذلك انتهت المباراة بحصول كل فريق على نقطة، وفشل ريال مدريد في خطف الصدارة من برشلونة واكتفى بتقاسمها معه بـ 22 نقطة لكل منهما، وبفارق أهداف يعطي الفريق الكتالوني المركز الأول حتى إشعار آخر.

