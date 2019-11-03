لبنانيون في دول العالم يدعمون الرئيس عون

نظّم قطاع الانتشار في ​التيار الوطني الحر​، وقفات تضامنية مع ​لبنان​ في مختلف أرجاء ​العالم​، دعمًا ل​رئيس الجمهورية​ ميشال عون.

وكان التجمع في كندا بمدينة موتنريال الأكبر حيث شارك في الوقفة التضامنية ما يقارب 1100 لبناني يعيشون في المدينة، كما شهدت مدن ووينسدور وادمونتون، تورونتو، وهاليفاكس، وقفات تضامنية دعمًا للعهد ومسيرة الاصلاح، وسلّم المنتشرون ​اللبنانيون​ ​السفير اللبناني​ في كندا رسالة دعم للرئيس عون.

في ​الولايات المتحدة الأميركية​، سلّم قطار الانتشار في التيار الوطني الحر رسالة دعم للقنصل اللبناني في كل من ​نيويورك​ ولوس انجلوسو ديترويت، فيما تسلم السفير اللبناني في ​واشنطن​ رسالة دعم مشابهة بالتزامن مع وقفات تضامنية مع لبنان ودعماً للعهد في كل تلك المدن كان اكبرها في مدينة بوسطن حيث وصلت اعداد المشاركين الى ما يقارب 600 شخص.

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وقد توافد أعضاء قطاع الانتشار في التيار الوطني الحر الى العديد من المسؤولين الأميركيين لإيصال وجهة نظرهم الداعمة ل​سياسة​ الرئيس عون، حيث تم ارسال أكثر من 300 رسالة الى سياسيين أميركيين وأعضاء في ​الكونغرس​ دعمًا لعون، بالإضافة الى أخذ اكثر من 20 موعدًا مع مسؤولين في ​الادارة الاميركية​ للتأكيد على دعم اللبنانيين في ​اميركا​ لسياسات الرئيس عون الاصلاحية في البلاد.

وكان للقارة السمراء، حصتها من الوقفات التضامنية الداعمة للرئيس ميشال عون لاسيما في غانا و​نيجيريا​ وكوتونو ومالي، حيث تسلم سفراء لبنان وقناصله في تلك البلدان رسائل الدعم من اللبنانيين المنتشرين هناك.

هذا وشهدت ​الجزائر​ و​البرازيل​، وبعض العواصم الأوروربية ك​باريس​ و​برلين​ ولندن وروما تجمعات ورسائل دعم لخطاب ​الرئيس ميشال عون​ الأخير.

