عطالله: الحريري من بين عدة خيارات أمامنا لتولي الحكومة الجديدة

اكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غسان عطاالله ان "لا بد من حكومة قوية ونظيفة تستطيع السيطرة على الأوضاع ومنع البلاد من الانهيار"، مشيرا الى ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد ​الحريري​ هو من بين عدة خيارات أمامنا لتولي ​الحكومة​ الجديدة".

وفي حديث تلفزيوني راى عطالله ان "المشكلة القائمة هي فقدان الثقة بين الشعب والدولة وهي مشكلة عمرها عشرات السنين"، معتبرا ان "حزب الله جزء من الحكومة ولا يمكن إلغاء حزب له تمثيل شعبي وموجود على الخريطة اللبنانية".

وكشف ان "هناك معلومات تقول إن هناك أصحاب رؤوس أموال تكفلوا بضخ أموال طائلة لتحريك الشارع والسلطات لديها هذه المعلومات، والفاسدون الحقيقيون هم من استغلوا البلاد لمدة 30 عاما".