طرابلسي: الحراك ساعدنا في تحريك القوانين من الأدراج

اكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ادكار طرابلسي​ في تصريح له خلال مشاركته في التحرك المؤيد ل​رئيس الجمهورية​ على طريق ​قصر بعبدا​ "اننا وقفنا سدا منيعا أمام قوانين فيها هدر، وهناك الكثير ممن لا يعلم هذه الأمور، وهذا جهاد يومي وعمل يومي، ونحن لسنا وحدنا الذين يمكننا ان نرفع يدنا ونصوت لكي تقر كل القوانين"، مشيرا الى ان "الحراك ساعدنا في تحريك القوانين من الأدراج واقرارها نحو الأفضل".

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