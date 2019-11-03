مكتب رئيس الحكومة العراقية السابق: مجهولون مسلحون يترصدون محل إقامة العبادي

أكد مكتب رئيس الحكومة العراقية السابق وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي "الأنباء التي تحدثت عن محاولة مسلحين إقتحام منزله في المنطقة الخضراء".
ولفت الى أن "مساء الجمعة الأول من تشرين الثاني، تم رصد تحركات مريبة لمسلحين مجهولين تترصد مكان إقامة الدكتور حيدر العبادي، وحدث أن تولت حمايته الانتشار وتأمين الموقع"، مشيرًا الى أن "حادثة الأمس لم تكن بالجديدة، فقد سبقتها محاولات أخرى، ورغم ذلك بقي العبادي في منزله ولم يغادره، وهو مستمر بالعمل لخدمة القضايا الوطنية وإيقاف حملات القتل والترويع للنشطاء والمتظاهرين السلميين".
وشدد على "لن تزيده محاولات الترهيب وإيصال الرسائل الخشنة إلا إصرارا على مواصلة الإسناد والتبني لمطالب الشعب المشروعة بإصلاح النظام السياسي وإجراء تغيير جذري ببنية الدولة لتكون دولة الشعب والقانون والعدالة والسيادة".
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