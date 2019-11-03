وزير الطاقة الإيراني: سدود البلاد جاهزة لمواجهة السيول

أكد وزير الطاقة ال​إيران​ي رضا أردكانيان، على هامش التوقيع على مذكرة تفاهم بين ​وزارة الطاقة​ وبنك تنمية التعاون لتنفيذ 6 مشاريع للمياه و​الصرف الصحي​ في إيران، أن "​السدود​ جاهزة لمواجهة ​السيول​، حيث تتوفر فيها طاقة استيعاب تصل الى 24 مليار متر مكعب"، مشيرًا الى أن "التوقعات تقوم بها منظمة الانواء الجوية، ومقارنة بمتوسط السنوات الـ35 الماضية، فإن خريف هذا العام يبدو طبيعيا، حيث كان مستوى ​الامطار​ 50 بالمائة اكثر من المتوسط، وبالطبع قد يتغير مستوى الامطار في الاشهر القادمة".

وشدد على أن "هناك جاهزية فمن مجموع 50 مليار متر مكعب الطاقة الاستيعابية لسدود البلاد، امتلأت 26 مليار متر مكعب منها، وهناك استيعاب كاف لاستقبال مياه السيول في البلاد"، لافتًا الى "مذكرة التفاهم لانجاز 6 مشاريع بنيوية في مجال ​المياه​ والصرف الصحي وبإنجاز هذه المشاريع تتوفر 23 الفا و587 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".

وأوضح أنه "حتى الآن كانت اغلب الاستثمارات تجري في مجال إيجاد موارد المياه في البلاد، ولابد من الآن فصاعدا الاستثمار في قطاع ادارة استهلاك المياه والحد من استهلاك موارد المياه".

