شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: طرح بعض شركات الدولة فى البورصة خطوة هامة وتحقق تكافؤ الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبى المتحدث باسم حزب الوفد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فتح الباب أمام المصريين للمشاركة فى شركات القوات المسلحة عن طريق البورصة خطوة هامة جدا وتتيح مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لافتا إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا فى هذا الصدد خطوة نالت احترام وتقدير حزب الوفد.

وأكد الهضيبى ، أن البرلمان والأحزاب السياسية عليهما دور كبير فى مساعدة الدولة فى الرقابة على الحكومة وتفعيل دور المسئولين لافتا إلى أن حديث الرئيس عن مشاركة النواب فى تشديد الرقابة فتح الباب أمام ممارسة ديمقراطية كاملة تتكامل فيها علاقة الحكومة مع البرلمان والأحزاب من اجل مصلحة الدولة والمواطنين.

ولفت المتحدث باسم حزب الوفد، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طمأن الجميع حول ضرورة وجود ممارسة ديمقراطية كاملة بين الحكومة والبرلمان من أجل مصلحة الوطن لافتا إلى أن حزب الوفد يقدر الدور الذى يلعبه الرئيس فى هذا الصدد.