شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يحارب المعارضيين ويعيّن وصيًا على بلدية ساراي بعد اعتقال رئيستها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل السلطات التركية، قمعها للمعارضين السياسيين من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، بتعيين أوصياء من حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلديات التي تم عزل رؤسائها عن حزب الشعوب، وذلك بتعيين محمد خالص أيدن، كنائب لرئيس بلدية ساري بمدينة فان التركية، جيزاى دومان، بعد إقالتها والتحقيق معها بتهمة الإرهاب.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها نشرته منصات تركية معارضة، أنها مستمرة في محاكمة دومان في المحكمة الجنائية بعدة اتهامات، منها الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، وعمل دعاية لمنظمة إرهابية.

وارتفع عدد البلديات التابعة التي تم عزل رؤسائها وتعيين أوصياء بدلاء عنهم بقرار من وزارة الداخلية التركية إلى 12 بلدية، فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي الكردي خلال الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس الماضي، إذ فاز أعضاء الحزب برئاسة 3 بلديات كبرى، و4 محافظات، و50 مدينة، و11 بلدة بإجمالي 69 بلدية.

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