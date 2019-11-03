شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سياسات أردوغان.. إحصائية تكشف انخفاض مبيعات الجرائد 50% فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل سياسة التضييق والقمع المستمرة التى يمارسها أردوغان بحق الصحافة في تركيا، كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي أن تداول الصحف في آخر 10 سنوات انخفض 50%، مشيرة إلى أنه تم تداول 1.29 مليار صحيفة في تركيا في 2018، بينما كان الرقم 1.53 مليار صحيفة في 2005 ،وكان عدد الصحف المتداولة في 2008، 2.55 مليار صحيفة، أي أن هذه النسبة انخفضت 50% في خلال 10 أعوام.

وتعد قضية انخفاض نسبة قراءة الصحف في تركيا من القضايا المطروحة للمناقشة في الساحة السياسية منذ فترة، حيث فحصت «Ajans Press، وهي مؤسسة مهمة لمراقبة وسائل الإعلام، عدد الأخبار الواردة في الصحف حول صناعة الصحف، فوجدت أن عدد الأخبار في الصحافة العام الماضي 77 ألفًا و509 أخبار وعند تحليل محتويات الأخبار، وجد أنها تنقل تفاصيل الأزمة المالية المحلية وغلق الصحف بسبب السياسات الفاشلة للنظام التركي، والأزمات الاقتصادية.

وأوضحت المؤسسة أن الصحف المحلية والإقليمية والعالمية المتداولة في 2018 وصل إلى مليار و288 مليونًا و836 ألف وسبعة نسخ، مقارنة بالسنوات السابقة كانت أعلى نسبة لتداول الصحف في 2008 .

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