"إسكان البرلمان": تعديلات قانون 144 تهدف للحفاظ على المبانى التراثية

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وطالب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وضع اشتراطات جديدة لتعريف المبانى التراثية، وآليات تنظيم هدم المبانى غير الآيلة للسقوط، على ألا يقتصر الأمر على تاريخ المبانى فقط وأنه فى هذه الحالة يصبح مبنى تراثى، لافتا، إلى أن هناك مبانى عمرها تخطى المائة عام ولكنها لا تعتبر تراثا فى حقيقة الأمر.
وشدد وكيل اللجنة، على حرص اللجنة على خروج التعديلات للنور فى أقرب وقت، للبت فى هذا الأمر للحفاظ على المبانى التراثية الحقيقية وفى نفس الوقت لتقنين إجراءات استخراج تراخيص هدم العقارات غير الآيلة للسقوط، مؤكدا أن التعديلات تهدف للحفاظ على الثروة العقارية.
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