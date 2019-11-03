شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: أردوغان أنفق ملايين الدولارات لتبييض وجهه بعد فضائح الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية الضوء على سياسات رجب طيب أردوغان رئيس تركيا، مؤكدة أن حكومة أردوغان أنفقت ملايين الدولارات لجماعات الضعط الأمريكية من أجل تبييض وجهها بعدما تلطخ بفضائح الفساد والرشوة التي ظهرت في عام 2013.

ونقلت "زمان" عن دراسة أجراها الكاتب والصحفي الأمريكي المعروف آدم كلاسفيلد عن سياسات أردوغان قال فيها إن القوة الناعمة لتركيا أو أنشطة اللوبي شهدت منذ حوالي خمس سنوات تطورًا غير مسبوق في الولايات المتحدة، ولفتت الدراسة إلى أن جماعات الضغط الأمريكية والجمعيات الخيرية الموالية لـ"إدارة دونالد ترامب"، تلقت الملايين من الحكومة التركية والشخصيات المرتبطة بها للقيام بتحسين صورة أردوغان في العالم الغربي.

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وذكرت الدراسة أن تركيا زادت من أنشطتها الخاصة بتحسين وتلميع صورتها إلى عام 2014، مشيرة إلى أن هذا التاريخ ظهرت فيه تسجيلات صوتية لرئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان وهو يأمر فيها ابنه بلال بإخفاء مليارات الدولارات التي حصل عليها عن طريق غسيل أموال سوداء.