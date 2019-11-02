العثماني ينفي صحة إعفاء عبيابة من مهام الناطق الرسمي باسم الحكومة

نفى مصدر مقرب من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة خبر إعفاء الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، من مهام الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وحسب ما أكده مصدر لـ”اليوم 24″ أنّ خبر إعفاء عبيابة هو “أمر عار عن الصحة ولا أساس له”، والوزير لازال مكلفا بالحديث باسم الحكومة.

وكان عبيابة قد تعرض لمجموعة من الانتقادات في أول لقاء له مع وسائل الإعلام، عقب المجلس الحكومي، إذ غادر قاعة الندوة قبل إنهاء الرد على أجوبة الصحافيين.