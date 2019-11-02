ديربي العرب.. التعادل الإيجابي ينهي “ديربي” الرجاء والوداد والحسم يتأجل للإياب

حسم التعادل بهدف لمثله قمة الرجاء والوداد البيضاويين، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية.

ودخل الرجاء، المستقبل في هذه المباراة، بقوة منذ بداية المباراة محاولا فرض أسلوبه، وخلق مجموعة من المحاولات لكنها لم تقلق راحة الحارس الودادي رضا التكناوتي.

في الجهة المقابلة، عمد الوداد إلى الرجوع للخلف مع الاعتماد على الكرات المضادة، وهو الأمر الذي مكنه فعلا من تسجيل أول الأهداف بواسطة نجمه اسماعيل الحداد، في الدقيقة 34، بعد مجهود فردي متميز من أيوب الكعبي.

وهو الهدف الذي صمد إلى غاية نهاية النصف الأول من المباراة.

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في الجولة الثانية، لم ينتظر الرجاء البيضاوي وقتا كبيرا من أجل “الانتفاض”، خاصة بعد دخول نجمه محسن متولي، فأدرك هدف التعادل سريعا بواسطة الكونغولي فابريس نغوما بتسديدة قوية.

هذا الهدف، أعطى دفعة معنوية كبيرة للفريق الأخضر، الذي ضاعف من محاولاته الهجومية وخلق العديد من الفرص الخطيرة، غير أن التسرع وصلابة الدفاع حالا دون تحويلها إلى أهداف.

أما الوداد، الذي أجرى هو الآخر العديد من التغييرات، بدخول الأصبحي وبديع أووك، فقد ركن للخلف معتمدا على الهجمات المرتدة، وهو الأسلوب الذي فطن له الفريق الأخضر، وحال دون تمكين غريمه من خلق فرص خطيرة.

لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله، ويؤجل الحسم لمباراة العودة، التي سيكون الوداد هو الطرف المستضيف فيها.