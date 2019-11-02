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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادث اطفال الكهف الشهير.. تايلاند تعيد فتح كهف ثام لاونغ والان مع التفاصيل
السبت 2 نوفمبر 2019
كهف تايلاند
كتب
السعودية نيوز
فتحت تايلاند كهف ثام لاونغ الشهير أمام الجمهور ، بعد إزالة المعدات التي استخدمت في الإنقاذ من الحادث المأسوي الذي حدث في العام الماضي لـ 12 فتى ومدرب كرة القدم حوصروا تحت الأرض لأسابيع.
وتوافد مئات الأشخاص، اليوم السبت، لمشاهدة الكهف الذي تم إنقاذ فريق أكاديمية وايلد بور منه في يوليو 2018، وخلق الزوار حالة من التكدس، جعلت السلطات تضطر للسماح لما يصل إلى 30 شخصًا بالدخول في وقت واحد.
وتقول دونجبورت سوكونج ، 75 عامًا ، والتي جاءت من مقاطعة سونجخلا الجنوبية ، إنها تعتقد أن عملية الإنقاذ كانت معجزة وأن الأولاد كانوا محظوظين لأنهم تمكنوا من النجاة على الرغم من أنهم عالقون في شبكة من الكهوف المظلمة المعقدة لما يقرب من ثلاثة أسابيع.
وكان مدرب أكاديمية وايلد بورز و 12 صبيا قد ذهبوا لاستكشاف كهوف ثام لوانغ في مقاطعة شيانج راي في 23 يونيو 2018 ، عندما غمرت مياه الأمطار نظام الكهوف واحتجزتهم تحت الأرض.
لقد عاشوا لمدة تسعة أيام على الماء الذي يقطر من الصخور قبل اكتشافهم. انتهت الجهود الدولية لإنقاذهم في 10 يوليو عندما تم إخراجهم جميعًا بأمان.
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