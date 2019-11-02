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جرحى من المقاومة الجنوبية يتمون علاجهم في مصر بنفقة إماراتية

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السعودية نيوز - القاهرة 0 تبليغ

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السبت 2 نوفمبر 2019

جرحي المقاومة الجنوبية

جرحي المقاومة الجنوبية

جرحى من المقاومة الجنوبية يتمون علاجهم في مصر بنفقة إماراتية

كتب

نيوز - القاهرة

أنهى أربعة جرحى من أفراد المقاومة الجنوبية رحلة علاجية ناجحة في جمهورية مصر وغادروا صوب العاصمة عدن.

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وقال "المسؤول الاعلامي بمكتب شؤون الجرحى" في القاهرة أعداد من جرحى المقاومة توافدوا إلى العاصمة المصرية في نهاية أغسطس ومطلع شهر أكتوبر الماضي لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية على نفقة الإمارات وإشراف نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ/ هاني بن بريك .

ويصل عدد جرحى المقاومة الجنوبية في مصر في الوقت الحالي إلى خمسين جريح من مختلف المحافظات الجنوبية.

وأوضح العزيبي ان خلال شهر أكتوبر الماضي أجريت أكثر من ثلاثين عملية جراحية بمختلف التخصصات الطبية من بينها أعقد العمليات الجراحية في جراحة المخ والنخاع الشوكي

مشيرا ان مجموعة أخرى من أفراد المقاومة الجنوبية في مصر تستعد للعودة إلى أرض الوطن خلال الأيام القادمة .

وقال ان مكتب شؤون جرحى المقاومة الجنوبية في مصر يستعد لاستقبال عدد من الجرحى خلال الأسابيع القادمة.

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