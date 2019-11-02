وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث مروري لحافلة نفل سياحية بشبوة

السبت 2 نوفمبر 2019

انقلاب حافلة نقل سياحية

كتب Advertisements السعودية نيوز

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث مروري لحافلة نقل سياحية فيما أصيب آخرين، ظهر اليوم السبت، بالقرب من محطة عرقه رضوم محافظة شبوة.



وقال مصدر محلي ان حادث الانقلاب اودى بحياة 3 نساء وجرح أكثر من 10 آخرين، تم إسعافهم إلى مستشفى أحور ، فيما لم يتم التعرف على هوية الوفيات.

الجدير بالذكر ان باص النقل الذي تعرض للحادث كان قادماً من دولة الإمارات متوجها الى العاصمة عدن.